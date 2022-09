Ese otro que tira toallitas al inodoro

Todos somos súper ecologistas, pero el campo y el mar están llenos de basura. Ya saben la disculpa: fue otro el que tiró esas latas a ese campo de almendros que tanto nos emociona ver florido en enero. Alguien, el otro, es el que sigue echando toallitas higiénicas al inodoro, pese a que desde hace lustros nos advierten de que así se crean ‘monstruos’ que atascan las canalizaciones de fecales y las depuradoras. Cada vez que se extraen esas masas inmundas ponemos el grito en el cielo y criticamos a los otros, a los que tienen la culpa de todo. Pero actuar así es como hacerse trampas al solitario o como, dentro de un ascensor, tirarse un pedo y mirar al que hay al lado con cara de ofendido. Como cada año, ya empiezan a aflorar esos ‘monstruos’ que taponan tuberías y provocan apestosos vertidos que, luego, tapizan con trozitos de toallitas las zonas rocosas. Por ejemplo, las de Cala de Bou, donde resulta inexplicable que a los turistas no les importe bañarse en playas de las que, de la misma arena y a escasos metros del agua, emergen alcantarillas como setas. Hace lustros que ayuntamientos, Consell y Govern cuentan la milonga de que pronto acabarán con ese cuadro, parecido al de la portada de ‘Crisis, what crisis?’. Ya saben que si no lo han hecho hasta ahora es por culpa del otro.