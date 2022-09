El duo còmic del llacisme

M’ha arribat la convocatòria d’una actuació còmica de Presidentorra i Lluís Llach a Vilafranca del Penedès. L’expresident i l’excantant deuen anar escurats i s’han tret de la màniga una obra que es titula ‘Ens van enganyar?’, a veure si s’embutxaquen uns cèntims. Perquè ningú es confongui i tothom sàpiga que la cosa va de riure, les jornades que acullen el xou dels dos ex, es titulen ‘Jornades de pensament nacional’, com si tal cosa fos possible. Vull suposar que ‘Ens van enganyar?’ no fa referència a la vida personal i íntima dels dos protagonistes amb els seus cònjuges respectius, que a ningú importa si han estat enganyats alguna vegada en aquest àmbit, allà ells, sinó al procés, com ha de ser. Jo vaig allà a riure, no a que em parlin de banyes.

L’acció transcorre d’inici a l’octubre de 2017 i arriba fins als nostres dies, amb els dos còmics preguntant-se l’un a l’altre si algú els va enganyar o és que simplement són tanoques. Tal vegada seria més apropiat el títol ‘Ens vam enganyar?’, perquè els pobres il·lusos es van enganyar a si mateixos sense l’ajuda de ningú. Tot i que seria encara més encertat titular l’obra ‘Us vam enganyar!’, dirigit a tots els catalans que van confiar en ells. El que passa és que això seria un drama i el procés ja només serveix per a riure, així que millor deixar-ho en ‘Ens van enganyar?’. L’obra va de dos panolis que anys després d’haver fracassat en tot el que van intentar, es pregunten si algú els va enganyar. Això de tirar sempre la culpa dels nostres fracassos a un enemic exterior és molt català, per tant s’espera que després de l’actuació a Vilafranca, l’obra es representi amb gran èxit en altres poblacions catalanes, subvencions mitjançant. Els duos còmics van ser populars anys enrere, a mi m’agradaria que la nova parella fos com Lussón i Codeso, amb l’un ventant sempre bufetades a l’altre, tant me fa si les dóna Presidentorra a Llach o a l’inrevés, millor si es van alternant. -Ens van enganyar? -Té, per burro - i li engalta una plantofada acollida pel públic amb hilaritat, una bufetada és la millor manera d’aconseguir que l’altre obri els ulls a la realitat.