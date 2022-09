La auténtica fiesta de los 80

Se han puesto de moda las fiestas de homenaje a los años ochenta y me parece perfecto, porque lo importante es reírse y pasarlo bien. A los que tuvisteis la desgracia de sufrir esa década ominosa no hace falta que os cuente nada, porque ya sabéis de sobra lo que tuvimos que pasar. A los más jóvenes, advertirles de que esta estilización de neones y synthwave de series como ‘Stranger Things’ o las postales edulcoradas de libros como ‘Yo fui a EGB’ no dejan de ser eso, nostalgia que no tiene nada que ver con los ochenta. Yo los viví como los años del sida y la heroína. De contrarrevolución en los usos y costumbres. De destrucción del tejido industrial en la península y de un paro del 22%. Años en los que murieron centenares de personas de barrios trabajadores porque les intoxicaron vendiéndoles aceite industrial. Años de terrorismo —de muchos tipos de terrorismo—. Años en los que los medios de comunicación, tras una catástrofe o un crimen, ofrecían imágenes muy explícitas, de esas que traumatizan una infancia. Años en que los asesinatos de mujeres se llamaban ‘crímenes pasionales’ y los asesinos eran héroes románticos. Unos años de mierda, en definitiva. Repugnantes. Por eso, en estas fiestas hay que celebrar que sobrevivimos a todo eso y que aquí estamos, ni tan mal.