El estudio que está haciendo el Ayuntamiento de Ibiza sobre el número de viviendas vacías o que se alquilan de forma ilegal a turistas ya ha arrojado resultados significativos: 230 pisos turísticos y 546 vacíos, después de revisar el 75% del padrón (más de 17.800 viviendas). Trece encuestadores han ido puerta por puerta para conocer sobre el terreno la realidad del parque inmobiliario del municipio y qué parte de los pisos que podrían destinarse al alquiler para residentes están cerrados o se utilizan para lograr altos beneficios, en dinero negro además, mediante su oferta a turistas.

La primera fase para afrontar un problema es diagnosticarlo correctamente, y para ello son necesarios los datos. La falta de vivienda para residentes y trabajadores de temporada, y los precios astronómicos de la que está disponible, es uno de los más graves problemas de Ibiza y Formentera, tanto que es un lastre para la propia actividad económica, pues la isla no dispone de personal cualificado suficiente y este hecho dificulta e incluso impide el funcionamiento de empresas y servicios públicos. También es una bomba de relojería sobre la sociedad, pues una parte importante de la población ve cómo sus horizontes vitales están absolutamente limitados debido a la falta de un hogar digno. Este hecho pasa factura hasta en la salud mental.

Pese a la gravedad del problema de la vivienda en las Pitiusas, no existen estudios rigurosos sobre este asunto que permitan conocer con certeza, por ejemplo, el dato esencial de cuánta vivienda está cerrada o se dedica al alquiler turístico de forma ilegal. Una información necesaria para abordar posibles soluciones, como los incentivos a los propietarios reticentes a alquilar por miedo a los impagos, a los realquileres o a que les destrocen la vivienda; medidas que les den confianza y garantías y que tengan el aval de una Administración. Lo único que hay son investigaciones periodísticas puntuales que permiten atisbar la punta del iceberg, pero hasta ahora ninguna institución había promovido un estudio a fondo como el que ha encargado el Ayuntamiento de Ibiza a la Fundación Universitat-Empresa de les Illes Balears.

La iniciativa del Consistorio es útil y debería ser un ejemplo a seguir para los demás ayuntamientos. Vila ha entregado al Consell el listado de los 230 pisos que ha constatado que se alquilan a turistas para que abra expedientes, pero la institución insular, en vez de ejercer la acción inspectora que le corresponde, ha puesto en tela de juicio la actuación municipal y reclama que sea el propio ayuntamiento el que aporte pruebas. La respuesta del Consell en este caso no se entiende, más allá de la pugna partidista y egocéntrica que tanto perjudica a la ciudadanía, pues su obligación es actuar contra los pisos turísticos ilegales, y el Ayuntamiento le facilita la labor al señalarle las direcciones de 230. La responsabilidad del Consell es la comprobación, inspección y sanción, además de colaborar con los ayuntamientos, como dos instituciones que tienen la obligación de coordinarse para mejorar el servicio a los ciudadanos. Esta colaboración imprescindible y la iniciativa municipal debería servir para castigar a los infractores y acabar con la sensación de impunidad de quienes alquilan pisos a turistas ilegalmente, así como derivar esas viviendas al parque de alquiler para residentes o trabajadores de temporada. Los encuestadores no son «autoridad pública», como recuerda el concejal de Vivienda de Ibiza, Aitor Morrás. El Consell no puede eludir su responsabilidad desdeñando la iniciativa del Ayuntamiento, sino que debería aprovechar la información y abrir los expedientes que corresponda.

Por otra parte, las críticas de los grupos ecologistas GEN y Amics de la Terra a la construcción de 532 pisos de protección oficial en Ca n’Escandell resultan especialmente hirientes y alejadas de la realidad social, marcada por la falta y carestía de la vivienda. Este proyecto se desbloqueó en marzo de 2021, once años después de la cesión del terreno. Con tantas tropelías urbanísticas como acumula la isla y con la falta de vivienda social que históricamente arrastra Ibiza, no es justo arremeter ahora contra un proyecto que beneficia a los ciudadanos con menos recursos y que además lleva tantísimo retraso. Está claro que introducir en mercado del alquiler residencial los pisos vacíos o turísticos debe ser un objetivo para paliar el problema, pero al mismo tiempo la isla no puede renunciar a las promociones públicas de vivienda social que permitan ofrecer precios más razonables que los disparatados del mercado.

