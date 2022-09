L’ofici de sostenidor

No només les reines usen sostenidor, aquí tenim l’emèrit per a demostrar-ho. Joan Carles va acudir al funeral de la cosina Lilibeth amb sostenidor, és a dir, amb un sagal al seu costat que el sostenia, així ho aconsellen les seves precàries forces. Treballar de sostenidor del rei no és tasca senzilla, i no sols perquè un únic instant de distracció podria accelerar un altre funeral real, mitjançant morrada, sinó perquè no és un ofici que quedi gaire elegant en les targetes de visita: «Fulano de tal. Sostenidor de rei». Un pot acollir-se a algun sinònim per a dissimular, però «suspensor del rei» no és que millori la cosa.

Els espanyols estaven al corrent des de fa anys que Joan Carles no era persona gaire estable, però fins ara això anava referit a les seves relacions sentimentals i al seu patrimoni. En el funeral de la seva cosina hem descobert que la inestabilitat ja és física, fins al punt de fer necessària la contractació d’un sostenidor. O de diversos sostenidors, perquè algú amb una vida social tan intensa com l’emèrit no en deu tenir prou amb un, acabaria trencat de tant usar-lo. A més, tenir sostenidors de diferents models i talles ofereix la possibilitat de canviar-los segons l’ocasió, no pots anar amb el mateix sostenidor a un funeral a Londres, que a un còctel a Abu Dhabi o a una cita romàntica a París. Cada situació requereix el seu sostenidor, això ho saben les dones des de sempre i és d’esperar que Joan Carles també. L’emèrit és dels que els agrada ensenyar el sostenidor, això va a modes, hi ha qui prefereix fer com que no en porta. A l’arribada a Londres, el seu va ser àmpliament fotografiat, es diria que és un sostenidor fort però de formes suaus, seriós, que du a terme la seva funció amb discreció, com si no fos aquí. Es nota que és un bon sostenidor, res de rebaixes, els seus bons diners haurà costat. Jo, si amb el pas dels anys em veiés en situació com la de Joan Carles, preferiria un caminador que un sostenidor, diguin-me clàssic. Però és clar, jo no sóc rei. Un rei amb caminador, tot i que sigui emèrit (el rei, no el caminador) danyaria la imatge de la monarquia. Els ciutadans veuen el monarca amb caminador i capaços són de pensar que els reis són com l’altra gent. En canvi, el veuen usant sostenidor, i troben que és un rei modern.