Playas alfombradas de colillas

Cada día del verano una marabunta arrasa las playas pitiusas y deja un lamentable rastro de basura y colillas. Como está comprobado que no sirve de nada apelar al civismo de las personas y muchos fumadores consideran la arena su cenicero particular, es necesario tomar medidas drásticas como prohibir fumar en las playas. Está claro que quien es capaz de abandonar las colillas en la playa y no se preocupa por llevárselas para tirarlas a una papelera, no va a tener mucho interés en cumplir la prohibición, y también está claro que no puede haber un policía pendiente de si los bañistas cumplen la norma. Aunque no estaría mal que de vez en cuando se sancionara a algún infractor, para que esas malas costumbres empiecen a cambiar, si no por conciencia medioambiental, por no pagar una multa. Santa Eulària fue el primer municipio que estableció una «playa sin humo» en 2019 y poco a poco se han sumado otras (las últimas, hace unos días, cuatro en Sant Josep). Es preciso que la prohibición se amplíe a todas las playas de las islas, porque no se puede permitir que el egoísmo y la falta de responsabilidad de unos cuantos guarros convierta estos espacios públicos en estercoleros.