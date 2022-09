Los políticos nos toman por tontos

Sorprende que el PSOE de Sant Antoni denuncie continuamente a través de sus redes sociales la «ineficaz» gestión del equipo de gobierno en cuanto a hacer cumplir, principalmente, temas relacionados con los excesos y que, a su vez, no diga absolutamente nada sobre las denuncias vecinales por el ruido en un local de ocio de Sant Rafel. Eso sí, critican las molestias de otros establecimientos. Por todos es sabido que en política siempre hay intereses, pero que encima sea algo tan descarado me hace pensar que se piensan que los ciudadanos somos tontos. No lo piensan, lo creen. Lo que todavía me cuesta entender es cómo un representante político, bien esté en el gobierno o en la oposición, se permita jugar con aquellos que pagan su sueldo. No digo ya de quienes les votan. Ustedes están ahí para responder a las necesidades y peticiones de la ciudadanía con el fin de mejorar su calidad de vida en todo aquello que les compete. Y esto va para todos. Para los que gobiernan, que tienen que garantizar que los residentes duerman, por lo que tendrán que tomar las medidas correspondientes para que eso suceda. Y para los que están en la oposición. A ellos decirles que actuar a raíz de que un medio publique las quejas, aún sabiéndolas con anterioridad, no es hacer bien su trabajo, es que te lo den hecho.