La metamorfosis de Sant Antoni

Hace unas semanas llevé una visita de fuera de la isla a Sant Antoni y reconozco que me avergoncé. Me apena que un municipio con tanto potencial siga siendo la oveja negra de la isla pese a sus nuevos hoteles de lujo en Cala Gració. Incluso los que dicen amar esta localidad viven en el extrarradio de un núcleo urbano feo y ruidoso. Solo los viejos murales del Bloop Festival dan color a esas calles estrechas y poco agraciadas que no invitan a pasear por ellas. Menos mal que aún queda ses Variades, ese paseo que bordea el mar y acaba en el Aquarium Cap Blanc, una pintoresca pequeña entrada hacia el mar que te aleja de la fauna exterior. En más de diez años que conozco Sant Antoni no he visto mejoras o cambios significativos. Todas las buenas intenciones se quedan en proyectos que no van a ningún lado. Por eso es una buena noticia cualquier iniciativa que lleve a la ansiada reconversión. Pero está claro que ese camino no depende solo de los políticos, sino también de los vecinos y empresarios. Las ayudas que el Ayuntamiento destinará a la reconversión de los locales del West End son una semilla en un páramo. Hace falta mover la tierra, regarla, horas de sol y cuidados para que ese germen brote y Sant Antoni renazca tras su merecida metamorfosis.