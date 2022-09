El porqué del vacío

El alcalde de Vila, Rafa Ruiz, sube al escenario de Can Ventosa y, con voz meliflua, se disculpa ante la concurrencia por los pocos hombres que asisten a las Aulas Feministas. Eso es imperdonable, no que no se pase del 20% del aforo. No se percata de ese pequeño matiz, ni de que entre los allí presentes son inmensa mayoría los cargos del PSOE y Unidas Podemos, responsables de asociaciones feministas o sociales y un par de representantes del PP en las instituciones, como Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social, que soporta estoica cómo los ponentes machacan a su partido, culpable de todo, machista, lo peor. Entre las estrellas invitadas está Isabel Castro, secretaria de Estado de Migraciones, que, excusatio non petita, accusatio manifesta, en su discurso justifica su presencia: porque las mujeres migran por motivos económicos. Las aulas revisan, desde una perspectiva de género, la reforma laboral. Mientras el alcalde sigue pensando por qué Can Ventosa está tan vacía, Eva Cerdeiriña, secretaria de Políticas Públicas de CCOO, explica que a ese cambio legislativo se debe que las contrataciones de mujeres crecieran un 75% respecto al primer semestre de 2021… cuando la economía seguía paralizada por el covid. Cerdeiriña pone a prueba a los presentes al leer íntegros varios artículos de la reforma. Y Rafa Ruiz sigue sin entender por qué hay allí tan poca gente.