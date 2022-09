Volvemos a la escuela. Padres y madres cargando mochilas y trastos varios, corriendo hacia la escuela. Desayunos precipitados que nos llevan ya todo el día con el horario apretado. Carreras y carreras que se van acelerando con extraescolares y deportes varios. Todos nuestros niños serán supermanes y heroínas. Todos preparadísimos para el gran futuro que les espera. Me dan fatiga ajena esas carreras y prisas a las que se ven sometidos los progenitores. Siento gran pesar porque veo cómo la vida nos lleva a nosotros y no al revés. Y cuando uno se para descubre cuánto sigue faltando alrededor. Como me decía una buena profesora: «Dani, tenemos los mejores sillones, pero no tenemos tiempo para usarlos». Prisas y agobios nos zarandean en un sinfín de actividades y eventos lectivos o no. Pero, por favor, no olvidemos lo esencial. En medio de la agenda, en medio de las aventuras que cada día nos prepare, no olvidemos esta verdad: lo fundamental ni se compra ni se vende, lo fundamental se tiene ya y no sabemos cuánto podremos tenerlo. Nuestro tiempo, nuestra vida. Eso es lo verdaderamente importante. Y dedicar nuestro tiempo a los que queremos, tener tiempo para vivir con ellos, para reír y esperar, para soñar. Tener tiempo para vuestros hijos y padres ancianos. Tener tiempo para vuestro esposo y vuestra esposa. ¿De qué nos sirve saber inglés, alemán, danza del vientre y esgrima, si no sabemos estar con los que más queremos? ¿Si no tenemos tiempo para nuestros mayores? Ánimo con el nuevo curso a todos.

Daniel Martín | Sacerdote