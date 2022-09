La conselleria de Educación se ha empecinado durante tres años en su negativa a que un alumno con diversidad funcional de Eivissa pudiera estudiar Formación Profesional básica de Agrojardinería, y le ofrecía como alternativa que cursara cocina en un aula segregada donde solo hay alumnos con necesidades especiales, pese a que al estudiante no le gusta y siempre ha estado escolarizado en un aula ordinaria (esto es precisamente la educación inclusiva). Finalmente, ante la fuerte presión mediática y social, Educación ha rectificado y al fin le permite estudiar la FP que quiere este alumno y le asigna un profesional de apoyo para ello.

La resistencia de Educación durante tres años a permitir que el estudiante se matriculara en jardinería es incomprensible, arbitraria e injusta; más aún después de ver cómo la conselleria ha encontrado la solución en solo una semana. Mantener su prohibición era insostenible por la falta de argumentos sólidos, más allá de las posibles razones económicas que subyacen y que, como es natural, no son las que ha esgrimido porque no dan buena imagen. En este tiempo, este alumno ha estado escolarizado en 4º de Secundaria en el mismo instituto donde también se imparte la FP de jardinería, y ha tenido asignado un auxiliar educativo. Es decir, que ese mismo auxiliar, que es lo que necesitaba para hacer FP, según el informe del propio orientador del instituto, le podía haber servido para iniciar la formación que deseaba, en lugar de cursar tres veces 4º de ESO, que fue la opción que prefirió su madre para no dejarle sin escolarizar o matricularle en cocina, que no le gusta y hubiera supuesto apartarle y excluirle; lo contrario de la educación inclusiva. Por tanto, la tardía rectificación de la conselleria deja un regusto amargo, pues si el interés del alumno y el sentido común se hubieran impuesto desde el principio, en 2020, Pablo y su madre se habrían ahorrado tres años de sufrimiento, desesperación y lucha por reclamar lo que le corresponde. Si ahora Educación ha encontrado la solución, ¿por qué ha tardado tres años? ¿Porque ahora ha habido más presión mediática y se acercan las elecciones?

El caso de Pablo Valenzuela pone de manifiesto las preocupantes carencias existentes en el sistema educativo pitiuso para los estudiantes con diversidad funcional que acaban la educación obligatoria. Mientras que en Menorca y en Mallorca estos adolescentes y jóvenes tienen más opciones de formación dentro de la enseñanza pública, en Eivissa las posibilidades son muy limitadas, como ha denunciado la Asociación para la Inclusión Educativa y Social (Apies), que ha acompañado a la madre de Pablo en su justa reivindicación de los derechos de su hijo, pisoteados por Educación.

Tal y como reclaman tanto Apies como la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos (FAPA) y la Associació Professional de Docents, hay que adaptar los recursos a las necesidades de los alumnos, y no al revés, como pretende la conselleria, al dar como única alternativa la FP de cocina. Hacer lo contrario es vulnerar los derechos de estos estudiantes, que deben tener acceso a la formación igual que sus compañeros, con los apoyos necesarios para ello.

La obcecación de Educación durante estos tres años ha sido un error que ha provocado mucho dolor innecesario en este tiempo. Ahora, la obligación de los responsables de la conselleria es que ninguna otra familia, ningún otro estudiante, pase el calvario por el que han pasado Pablo y su madre. Su defensa del derecho de Pablo a estudiar lo que le gusta, algo por lo que no deberían haber tenido que luchar durante tres años, es un precedente importante que abre el camino a otros estudiantes con diversidad funcional de la isla. Mientras, la conselleria debe revisar su actuación en este caso (en lugar de justificarse con farragosos argumentos de normativas y legislación y defender lo indefendible) para detectar los fallos que ha cometido y evitar que se vuelvan a producir. Además, debe analizar las limitadas opciones que tienen los estudiantes con diversidad funcional en Eivissa y buscar soluciones para equiparar las opciones disponibles a las que tienen ya Mallorca o Menorca, lo que pasa por asignar los recursos a los estudiantes que los necesitan para poder optar a la formación que les guste, en lugar de concentrar los recursos en una formación (cocina, en este caso) y acumular ahí a los estudiantes con diversidad funcional, al margen de sus preferencias y voluntad de formación. La conselleria, en este caso, ha fallado estrepitosamente en la inclusión educativa, y debe evitar repetir una actuación tan decepcionante, negligente y excluyente, que vulnera gravemente derechos básicos y limita las posibilidades de desarrollo y de futuro de adolescentes y jóvenes.

