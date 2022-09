Los niños con estrella

La madre de Pablo dice que su hijo tiene una estrella. Carmen lleva 18 años empeñada en que esa estrella, que el diagnóstico médico llama síndrome X frágil, pueda brillar, y en que nadie, desde ningún oscuro despacho, apague su luz con decisiones estúpidas y crueles que condicionan el presente y el futuro de Pablo. Como otros chicos y chicas con estrella, ha estado escolarizado desde pequeño con los demás, con los que no tienen estrella y a quienes denominamos «normales» con una ligereza que debería avergonzarnos. Porque ¿quién es normal? ¿Quién decide lo que es normal? ¿En base a qué criterios marcamos una raya entre lo «normal» y lo «anormal»? Y peor aún: ¿quién decide y según qué parámetros lo que puede o no puede hacer una persona que no entra dentro de la categoría «normal»? Hasta hace no muchos años, las estrellas estaban escondidas, como si no existieran. Excluidas de la sociedad. Afortunadamente, ya no es así y los niños crecen rodeados de la diversidad que antes no veíamos o no queríamos ver. Pero este espejismo acaba cuando se hacen mayores y les apartamos y les negamos los derechos que les corresponden. Carmen se ha dejado la salud luchando por que su hijo pueda seguir estudiando en un aula ordinaria lo que le gusta. Esta madre nos ha dado una lección de lo que es creer en la inclusión real, en dejar que las luces de estos niños brillen siempre, también cuando sean jóvenes y se conviertan en adultos. Muchas gracias, Carmen, por iluminarnos el camino.