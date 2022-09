Septiembre y lo que vendrá

Aun a riesgo de tirar piedras sobre mi propio tejado, no deja de sorprenderme lo tremendistas que suenan los medios con lo que se nos viene encima tras el verano. Después de unos meses de calor horrible, que aún no ha acabado, nos amenazan con la vuelta al cole. Dicen que será más cara que nunca. La inflación ha dejado los sueldos temblando y el regreso a las aulas se presenta apocalíptico. Como si no hubiera sido siempre así para las familias. Pero también ha sido más caro irse de vacaciones. Cada familia sabe en qué meses llegan las facturas gordas, como el seguro de vida y la hipoteca, el del coche y el de hogar; la tasa de basura y el IBI, la reparación anual del coche de más de diez años porque no hay dinero para cambiarlo por uno nuevo... Está claro que vivir no es barato, aunque respirar todavía es gratis y a veces se nos olvida hacerlo. Dicen que nos espera un duro invierno, que habrá familias que no tendrán recusos económicos ni para enchufar un radiador. Nos instan a ahorrar todo lo que podamos en los meses previos, cuando el ahorro es una panacea para la mayoría que llega a final de mes a duras penas. Con estas informaciones se genera un clima de miedo que extermina cualquier atisbo de alegría, como disfrutar de ver a tus hijos risueños ir al cole con sus amigos o la felicidad de tener techo, manta y compañía para darnos calor cuando haga frío.