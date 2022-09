No nos gusta demasiado esta palabra y es obvio. Porque a nadie le gusta sufrir, enfermarse, vivir la pérdida de un ser querido, ver que a alguien al que uno quiere no le va bien… De hecho, no estamos preparados para eso. Pero ahí está siempre esta incómoda verdad y es que más tarde o más temprano sufrimos. Pues bien, ¿qué hacer frente al dolor? Voy a las posturas extremo. Por un lado tenemos la “postura escapista”, aquella que nos propone evadirnos de todo dolor o al menos camuflarlo, ignorarlo, pasar de largo, anestesiarlo. Las consecuencias, a mi entender, suelen ser catastróficas. Por el contrario, la postura que está al otro extremo es la aceptación. Una aceptación que conlleva una cierta dosis de esfuerzo por mejorar aquello que ocurre: la lucha contra la droga. La lucha contra el dolor desesperante y agónico de unos padres que han perdido un hijo. La lucha contra muchas injusticias. La lucha contra el cáncer que miles de héroes anónimos llevan cada día adelante en sus propias carnes. Hay toda una serie de testimonios que nos hablan de que la mejor opción es la de “cargar con la cruz” y doy gracias a Dios por todos aquellos que en estos días me han enseñado que se puede. Porque descubrimos hasta dónde es capaz de llegar el ser humano en su entrega generosa, creando así modelos reales y sin filtros para imitar como sociedad. Además, se puede aceptar todo con una sonrisa, sabiendo que uno no va solo porque todo un Dios se hizo Nazareno para cargar con la Cruz del mundo entero.

Daniel Martín | Sacerdote