Tenemos que hablar de lo de Izan

Izan no tendría que haber pasado, el día de su cumpleaños, una de las peores jornadas de su vida. Si no la peor. La culpa de eso está muy repartida. No me vale lo de sustituir culpa por responsabilidad. Aquí no hay eufemismos que valgan. Unos niños no llegan a ese nivel de crueldad sin que en sus casas se haya alimentado. O sin que, al menos, no se haya hecho nada por evitarlo. Me pregunto cuántas familias de los acosadores han hablado con sus sádicos retoños para explicarles que lo que le han hecho a Izan no es admisible. No es humano. Me pregunto en cuántas familias se habrán adoptado medidas para revertir ese comportamiento. Me lo pregunto, pero me da miedo la respuesta. Hablemos de los monitores de la escuela de verano. Cualquiera que haya visto el vídeo ve que la villanía colectiva no se detiene de forma inmediata. Después de lo que había pasado, lo lógico es que Izan estuviera acompañado, apoyado, lo lógico era no dejarlo ni un segundo solo, a merced de nuevo de quienes le habían humillado. Y no nos olvidemos del centro y la conselleria. La familia asegura que Izan lleva tiempo aguantando un infierno sin que ni uno ni la otra lo solucionaran, cosa que no sorprende leídas las declaraciones de los responsables del colegio tras lo sucedido, más preocupados por la imagen del colegio que del bienestar de Izan, que es lo único que importa.