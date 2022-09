No le tengáis miedo (ni respeto) al jazz

Al jazz le ha sucedido lo que le sucede a todas las artes. Los negros hacen algo nuevo y excitante… y luego llegan los blancos y lo estropean. Cuando empezó, el jazz era la música de los antros de los peores barrios de Nueva Orleans, mientras que hoy en día es lo que suena en el hilo musical de los spas. Es imposible imaginar una evolución a peor. Pero, pese a todas las sevicias que ha tenido que sufrir a manos de los blancos, el jazz sigue siendo una música estimulante, inasible, libre y telúrica. A pesar de que los blancos lo hemos querido convertir en una música académica, a pesar de que se le ha dado una dignidad y se le ha querido convertir en ‘la música clásica del siglo XX’, a pesar de todo eso el jazz se resiste a ser domesticado. Cuando algunos lo querían fosilizar -música del siglo XX, del pasado, como el rock- el genio ha vuelto a emerger con nombres como Kamasi Washington, Yussef Kamaal o Makaya McCraven. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente, que no le tengáis miedo al jazz, que no lo respetéis demasiado, que no lo consideréis música ‘seria’, y que si no habéis asistido nunca a un concierto de jazz hoy todavía tenéis la oportunidad de ir al Baluart de Santa Llúcia con el espíritu y los oídos bien abiertos, sin prejuicios y únicamente a disfrutar.