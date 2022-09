Conveni de carreteres, si, manda d'iniciatives del Consell d'Eivissa també

Recentment em va sorprendre el Sr. Vicent Marí, president del Consell d’Ibiza, quan va declarar que la millora de les vies com la de Sant Josep a Sant Antoni o la de Cala Llonga amb la dotació de voravies depenien del conveni de carreteres amb el Govern Central de Madrid.

Crec que ningú té cap dubte que disposar de convenis i finançament extern, és imprescindible i, a la vegada, és signe de bona gestió política perquè aquest finançament extern contribueix a executar projectes impensables per les arques d’institucions amb uns pressupostos limitats.

El grup socialista del Consell d’Ibiza, al darrer debat de política general celebrat el passat més de juliol, va presentar, entre d’altres, una proposta per la millora de la carretera de Cala Llonga. Proposta que va estar rebutjada per l’equip de govern del Consell d’Ibiza format per Partit Popular i Ciudadanos. Des del Grup municipal socialista de l’Ajuntament de Santa Eulària, varem presentar també una proposta d’acord per la millora d’aquesta carretera, proposta també rebutjada per l’equip de govern del Partit Popular d’aquest Ajuntament.

Vull pensar que es varen rebutjar aquestes propostes simplement pel fet que les feia el Partit Socialista. Perquè obviar la necessitat de millorar aquesta via, és voler negar una realitat, més quan cada vegada hi són més freqüents els accidents de tràfic, alguns d’ells amb conseqüències dramàtiques per a les persones afectades.

Davant les declaracions del Sr. Marí publicades el passat 25 d’agost, vaig expressar la meva opinió a través de Twitter perquè considero que aquesta és una excusa barata, ja que si existeix voluntat política de fer les coses, es pot emprendre la iniciativa, amb independència de la procedència dels fons amb que es finançaran.

El Consell d’Ibiza té, a dia d’avui, més de 40 milions amb romanents i tenir sous al banc, a part de ser costós per a la ciutadania, és prova de que no es fa la gestió dels sous públics com cal. Demanar des del principal grup de l’oposició una millora d’una via que comporta un important perill per les persones usuàries, és vetllar per la seguretat de la nostra ciutadania. És qui gestiona qui haurà de demostrar la seva capacitat política per donar solucions als problemes que té la ciutadania, així com la seva capacitat negociadora per aconseguir aquells convenis que contribueixin a dur a terme aquestes millores.

Sortir amb declaracions culpant a altres administracions és sempre la via més fàcil, i també, una manera de disfressar les mancances d’un equip de govern incapaç de donar respostes, incapaç d’afrontar problemes, incapaç de gestionar competències que li han estat atorgades.

I el més trist de tot, és que per amagar aquestes vergonyes, davant afirmacions que fem alguns constatant fets i realitats, hi hagi qui jugui i manipuli les paraules per posar-se al costat dels governants el Partit Popular.

Al Sr. Mariano Juan, jo li vull dir que, en cap moment, s’ha desmerescut la importància de tenir un conveni de carreteres. Conveni que és fonamental i molt important per aquesta illa; però li vull recordar que engegar la millora de la carretera de Cala Llonga no depèn sols d’aquest conveni. Depèn de la seva capacitat de gestió, la qual amb la trajectòria d’aquests tres anys ja ens ha demostrat que es basa principalment en titulars i idees de parvulari.

A la ciutadania importa poc allò que ens puguem dir al Twitter. A la ciutadania li importa molt veure on van a parar els seus impostos, veure que si transita per una carretera ho fa amb seguretat, a la ciutadania li importa veure que passen els anys i seguim amb els mateixos problemes de sempre i ara, després d’una pandèmia que ens ha deixat colpits a totes i tots, tenim un govern al Consell d’Ibiza que li preocupa més el tuit que ha fet l’oposició que fer una gestió com cal.

Per mi, engegar la reforma d’aquesta carretera és prioritari i evidentment com a portaveu del grup municipal socialista de Santa Eulària, la seguiré reclamant ja que la seva millora és una bona acció per a la ciutadania, millora la seguretat de totes les persones i en definitiva es una acció més que afavoreix a tots per igual. I aquesta millora es pot fer amb o sense conveni, tot es qüestió de marcar prioritats i de voluntat política.