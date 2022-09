Taxistas pirata en Ibiza

Ibiza tiene un problema con los taxistas pirata. Sin duda. Y los ayuntamientos y el Consell deben perseguirlos. A los piratas ilegales, pero también a los legales: a los que se niegan a trasladar a pacientes al hospital o a coger a personas que van demasiado cerca. Estos piratas con licencia no tienen escrúpulos, y son capaces de rechazar servicios como llevar a un paciente oncológico al Hospital Can Misses. Esto lo sabemos porque el Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado expedientes sancionadores contra al menos siete taxistas por este motivo en agosto, según ha informado la propia institución. Estos conductores cometen una falta muy grave al negarse a prestar servicios esenciales, y la multa puede llegar a 6.000 euros. Por si el sector del taxi no tenía suficiente mala imagen en Ibiza, con un servicio a todas luces insuficiente para lo que es necesario en verano en la isla, ahora estos casos aún la empeoran más. Pongámonos por un momento en la piel de ese paciente, que tiene que ir a Can Misses a su sesión de radioterapia, quimioterapia o a la consulta con el oncólogo, y que reserva un taxi para llegar a tiempo. Y que un pirata tras otro, hasta cinco, le dejan tirado. Me parecen poco los 6.000 euros de multa.