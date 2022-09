Gracias, bomberos

Dicen que de ellos solo nos acordamos cuando vemos el humo, pero yo llevo todo este verano de termómetros disparados, sequía e imprudencias aplaudiéndolos no por los incendios forestales que hayan tenido que apagar sino por los que han evitado. Ignoro si mucha gente es consciente de lo peligrosos que, potencialmente, han sido varios de los conatos que hemos tenido, el último este mismo lunes cerca de la Font des Verger, y cómo la rápida y eficaz actuación de Bomberos e Ibanat ha evitado que la desolación tiña hoy alguno de nuestros hermosos bosques. Van todos y con todo al más pequeño brote en zonas forestales. Lo atajan. Las salvan. Sé que el fuego es impredecible y, según en qué circunstancias, hasta incontrolable, que seguimos en temporada de riesgo y que todavía resulta temerario congratularse por los Morna que no han sido. Pero más temerario es que, cuando las olas de calor se suceden y el cambio climático, con su peaje de incendios cada vez más explosivos, se evidencia como una realidad incontestable, en esta pequeña isla de pinares, masificación y maleza seca, aún no dispongamos de subparques que reduzcan los tiempos de intervención. Que los bomberos no cuenten con refuerzos estivales pese al aumento de salidas y que anden tan justos de personal que cuando el día se complica tengan que pedir ayuda a los compañeros que merecidamente descansan. Que, pese a lo mucho que les debemos, se escatime aún con ellos.