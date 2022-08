La ética del trilero

Alguien ha vuelto a compartir estos días en las redes sociales una entrevista antológica publicada por un periódico palmesano hace siete años, que ya me hizo reír lo suyo en su momento. La protagonizaba el clan de los Bustamante, una saga de trileros que opera en la capital mallorquina desplumando a viajeros incautos con el juego de los tres cubiletes y la bolita. “Llevamos más de 40 años en la Platja de Palma y nunca hemos robado a nadie. Nosotros engañamos a los turistas tontos, pero nunca les robamos. Es más, cuando alguien de nuestras cuadrillas ‘caza’ a un ‘piquero’ (carterista) tratando de sustraerle la cartera a los turistas somos los primeros que actuamos para evitarlo. Una cosa es engañar a cuatro tontos y otra muy diferente es robar y hacer daño”, argumentaba Mariluz Vargas, la matriarca de la familia.

Esta señora había salido a la palestra tras un altercado entre Los Bustamente y unos turistas franceses, con el objetivo de esquivar la responsabilidad de su familia en el incidente y, ya de paso, denunciar el supuesto acoso policial que sufrían ella y sus congéneres y la regular incautación del dinero devengado mediante la industria del timo por parte de las fuerzas del orden. Me pareció muy original y revolucionaria esta idea de justificar el esquilmar al “tonto”, trasladando la responsabilidad del timo a la víctima por su estupidez, en lugar de a la aviesa intención del delincuente.

Esta sagaz embaucadora establecía una suerte de ética del trilero, donde el timo o la estafa no puede considerarse robar al incauto, si es éste quien te entrega en mano su dinero, por tu inteligencia o habilidad para engañarlo. El auténtico gancho del trile, en definitiva, consiste en apelar al ego de la víctima, haciendo que ésta se crea más lista que el propio trilero. La técnica alcanza su apogeo con el famoso timo de la estampita, en la que el embaucador se hace pasar por un discapacitado que, con ayuda de un gancho, ofrece un billete de lotería supuestamente premiado por un dinero irrisorio, al confundirlo con un cromo sin valor.

Recuerdo que, en su día, cuando leí la entrevista con la matriarca de Los Bustamante, pensé que era muy extraño que, en Ibiza, donde abunda la delincuencia de toda ralea, no hubiese trileros. Sin embargo, enseguida recapacité y me corregí a mí mismo: en la isla no tenemos trileros de cubilete, pero abundan los que emplean otras artimañas para esquilmar al incauto apelando a su ego.

De qué manera distinta a “timo” puede calificarse si no que te obliguen a gastarte 600 euros en consumiciones para poder alquilar una tumbona en el beach club de una playa de moda, aunque el precio máximo sea 10; que te cobren miles de euros por acceder al reservado de un hotel-discoteca o que te sableen otros 30 ó 40 por una hamburguesa en un restaurante fashion. En todos estos lugares apelan al ego del incauto, transmitiéndole que, si no publica una foto en la hamaca de tal chiringuito o con tal botella de champán, no ha estado en la Ibiza que importa, la de la gente que pinta algo en este universo de cuerpos recauchutados y egos henchidos.

Lógicamente, otros que no cuentan con una cartera tan abultada también acaban atrapados en esta misma red de cartón piedra, tan alejada de la Ibiza de los ibicencos. Las redes sociales están más saturadas que nunca de turistas insatisfechos, que se acercan a saborear las mieles de la isla artificial y acaban escaldados por el sablazo, tal y como denunciaba hace unos días el Daily Mail, el segundo periódico más leído del Reino Unido.

Aguas a precio de champán, paellas tan caras que el arroz se cotiza por granos, pan, olivas y all i oli a precio de plato principal, etcétera. Hay restaurantes que han incrementado las tarifas de la carta tres y cuatro veces esta temporada. Lo peor es que muchos de ellos ni siquiera ofrecen calidad, sino un producto mediocre en una vajilla aparente. Ayer mismo, este periódico explicaba que, según la inspección del Govern balear, los comensales se han jugado la salud en tres de cada cuatro bares y restaurantes de los 150 que han inspeccionado en lo que va de año. Me disculpará el lector, pero este caldo de cultivo me parece un timo mayor que el de los trileros. Lo mismo podemos aplicar a las autocaravanas que se alquilan como habitaciones en parajes naturales, los chárteres ilegales, los hoteles y chiringuitos reconvertidos en salas de fiestas en las playas…

El trile, en definitiva, aquí no es delito si nos atenemos a la ética del trilero. Cuando el incauto te entrega su dinero voluntariamente, todos contentos y aquí no pasa nada. Hasta que estalle por alguna parte. En Ibiza todo vale.

@xescuprats