Hipócritas sobre ruedas

La ecuación es sencilla: cuanta más gente haya en la isla, más normas y más estrictos hay que ser con ellas. A ver si vamos entendiéndolo. Todos. Los de aquí. Los que vienen. Y los que mandan. Si en esta isla no se concentraran más que una docena de personas no habría problema. No agotarían los recursos, no destrozarían la posidonia, no machacarían las dunas, no afectarían a la vida de cualquier bicho o vegetal viviente, no llenarían hasta el más pequeño rincón de basura. Pero la cuestión es que en Ibiza se concentran en verano centenares de miles de personas. Unas con el objetivo de disfrutar de la belleza que aún le queda a la isla y otras con la intención de explotarla para llenarse los bolsillos rápido y fácil. Entre estos últimos se cuentan quienes alquilan caravanas (entiéndase como autocaravanas, caravanas o furgonetas camperizadas) a turistas a través de Airbnb. Algunos de ellos han sacado su lado menos zen con las publicaciones de este diario. Apelan a la libertad, a que sus vehículos están en regla y todos insisten en que sus clientes son súperrespetuosos con el entorno. Pero basta entrar en sus perfiles en redes para ver una ostentación de fotos en entornos naturales, incluso protegidos que demuestran que la naturaleza les da igual. Sólo la quieren como aquellos de quienes quieren diferenciarse: para sacar provecho. Hipócritas.