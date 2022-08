Más de lo mismo

Acabo de reñir a un chico por orinar en la puerta. «Perdona, es que estoy borracho». Mi contestación: «Y nosotros qué culpa tenemos de que tú hayas bebido demasiado». Sales a pasear por la mañana e infinitos rincones de nuestros pueblos y calles de la ciudad están llenas de los restos de botellón, de botellas vacías que recuerdan que ha habido gente de fiesta, gente incívica que después no ha sabido dejar limpio el lugar en el que se ha divertido, posiblemente: «perdona, estaba borracho».

Y delante de todo esto, a estas alturas de la vida, seguimos sin una ley del alcohol. Los estudios nos dicen que casi cuatro de cada diez jóvenes han sufrido una intoxicación etílica aguda. Este fin de semana, que es Caló de Sant Agustí celebraba su fiesta, dejó de celebrarlo de manera masiva ante un coma etílico de una joven, y sus organizadores dejaron de organizar una fiesta en la que parecía que se incitaba a beber, y la fiesta se ha continuado celebrando pero tan solo con la misa, el baile payés y el reparto de bunyols, una fiesta más sencilla pero que recuerda nuestras costumbres, nuestra manera de ser y mantiene el equilibrio con el entorno natural en la que se ha celebrado.

En nuestras islas hay diferentes grupos de Alcohólicos Anónimos y otras asociaciones que ayudan a familiares de personas que tienen problema con el alcohol. Después de la pandemia han visto menguadas las reuniones, muchos de los que participaban han dejado de ir, y no por que ya no exista la problemática, sino más bien por que el consumo de alcohol no está tan mal visto, y creemos que ese problema lo tienen los otros.

Es difícil que un alcohólico por sí mismo reconozca que tiene un problema con la bebida. Y si lo reconoce cree que no tiene que pedir ayuda porque cuando quiera puede salir de él. Es en ese momento cuando el problema con el alcohol se agrava y ya no solo tiene un problema, sino dos. El problema de la bebida y el problema de no reconocer que tiene un problema.

Me gustaría que fuéramos capaces de, entre todos, ayudar a todos los que tienen un problema con el alcohol, indicándoles que hay muchos grupos donde acudir y les ofrecerán una ayuda. Solos es imposible.