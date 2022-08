llama la atención

El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad del Mercado, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital, sobre el proyecto de regulación de los fondeos en s’Estany des Peix, dentro del Parque Natural de ses Salines. El informe sobre este documento concluye reclamando al Consell de Formentera que justifique la restricción de usos a las embarcaciones de la lista sexta, de usos comerciales (principalmente para chárter). La patronal que acoge a las empresas de esta actividad económica considera que el dictamen ministerial «nos dice que el reglamento no es legal», mientras el Consell apunta que no cambia nada.

El estado en que se encuentra el tramo para los peatones comprendido entre las rotondas de Juan XXIII y el Hospital Can Misses, en el primer cinturón de ronda. El Consell justifica que no hay acera porque es «una carretera, no una vía urbana», pero quienes circulan por necesidad por este espacio deben caminar entre maleza, basura, charcos y barro cuando llueve.