El arte de no hacer nada

Los que me conocéis, ya sabéis que odio trabajar con toda mi alma. El trabajo es un castigo bíblico al que nos tenemos que someter aquellos que no tenemos rentas ni propiedades, que no somos nadie y no tenemos más remedio que trabajar para ganarnos la vida. Efectivamente, si yo tuviera la vida resuelta no verían mi nombre firmando artículos en las páginas de este Diario, sino que me dedicaría a mis auténticas vocaciones: leer, mirar películas y maravillarme ante la contemplación de la belleza del mundo. No hacer nada es un arte, y por eso siento una fraternidad, una sensación de hermanamiento instantáneo con aquellas personas que también hacen bandera del ocio activo y el odio al trabajo. Uno de ellos es, qué duda cabe, el vicepresidente del Consell de Ibiza y conseller de Transportes, Javier Torres. Su caso es digno de admiración. Después de tres años y medio en su cargo, todavía se desconoce qué ha hecho exactamente en todo este tiempo. Ha dado una nueva dimensión a ese consejo que afirma que ‘si algo funciona, no lo toques’ y, a tenor de su gestión en el transporte público en Ibiza lo ha convertido en un ‘si no funciona, no lo toques tampoco’. Una desidia que, lo confieso, me hace palidecer de envidia.