Ser sostenible, valor en alza

La Organización Mundial de Turismo advierte de que, cada vez más, los turistas, al escoger destino, tienen en cuenta la sostenibilidad medioambiental del lugar y del establecimiento elegido. Aumentan la oferta y la demanda de destinaciones, agencias y alojamientos respetuosos con el medio ambiente, un aspecto en el que no destacamos en Ibiza, convencidos de que el caos vende. Y es cierto que vende, pero lo hace a determinado turismo, el que menos nos debería interesar. Mal lo tenemos si no entendemos que sostenibilidad y competitividad, lejos de estar reñidas, van de la mano. El turismo será sostenible o no será. Son ya incontables las destinaciones que introduciendo en su oferta mesuras de eficiencia energética y prácticas respetuosas con el medio, exhiben certificados eco-friendly que las acredita por su gestión responsable y buenos usos. Y son muchas las agencias de viajes que trabajan con la ‘Carta Europea de Turismo Sostenible’. Puede que todo esto nos suene a chino en Ibiza, pero el cambio de modelo turístico es inevitable si queremos sobrevivir.

Para el turista, no nos equivoquemos, vale más lo que se preserva y se cuida que lo que se destroza y degrada. De aquí que la sostenibilidad haya pasado a ser un nuevo atractivo turístico y, por tanto, un factor de mayor competitividad. No tardaremos en encontrar ofertas que incluyan una buena red de recarga para coches eléctricos, el uso mayoritario de energías alternativas y hoteles que aplican medidas ecológicas sostenibles. La buena gestión de la innovación y de las nuevas tecnologías deberían introducir mejoras en eficiencia y productividad de recursos como el agua o la energía, aportando soluciones para una movilidad sostenible, lejos todo ello de la situación descuajeringada que tenemos en estas benditas islas. Corto y claro: hay vida más allá del turismo de sol y playa.