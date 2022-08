Portus, Ebusus

Arribar a un port que té més de dos mil cinc-cents anys. Atracar al costat de sa ciutat històrica, on tantes i tantes coses han anat i tornat, o només anat. Barris que són portuaris, que neixen, creixen, escolten, miren, oloren, tasten i toquen fins as cantil des Port. Sa Riba, sa Penya, la Marina, llocs que són joies, protegits perque són Patrimoni Históric, des de 1969.

Ibosim. Ebusus, Yebisah, Eiviça, Iviça, Ibiza. Sempre ha set una badia, refugi natural de navegants, amb un puig que el vigila, on fer-hi una vila dalt, i envoltada de camps fèrtils per cultivar. Ciutat de mercaders, càrrega i descàrrega, intercanvi, sempre-seguit. Drassanes, mestres d’aixa, drassanetes.

Això era fins fa 20 anys. Sa promesa de sacrificar sa Platja des Duros per posar-hi allà tot aquell mercadeig cap as Botafoc per recuperar es Moll per a sa ciutat. Per a sa ciutat. I per as seus barris portuaris.

Des de llavors ençà, s’Autoritat que mana as Port, va ordenant, reordenant, fent i refent amb més o menys encert, comptant cinc o vint, un parell pagès, que no sempre són dos.

Que quedin clares dos coses :

Cosa 1) Es Port de Vila té a tocar uns barris històrics, protegits per ses Lleis de Patrimoni Històric. Sa Llei estatal diu, as seu segon paràgraf que : “La protecció i l’enriquiment dels béns que l’integren constitueixen obligacions fonamentals que vinculen tots els poders públics, segons el mandat que dirigeix l’article 46 de la norma constitucional.”. Vol dir que sa solució per as Port de Vila s’haurà de constituir obligatòria i fonamentalment per a protegir i enriquir es barris, que hi estan tant íntimament lligats. S’ha de buscar sa solució que millor resolgui aquesta obligació fonamental. Val la pena destacar es tenor literal d’aquesta segona frase de Llei Estatal : “Obligació fonamental”.

Cosa 2) Sa solució que va consolidant-se des de fa 20 anys o més, ordenant, reordenant, fent, refent, ha de tenir molt en compte, sa Cosa 1). Per damunt de qualsevol altre motiu, com puguin ser s’operativitat portuària, rendiment econòmic de concessions, zones competencials de s’Autoritat o de l’Ajuntament, etc, etc, n’hi ha una que resulta ser, per rang de Llei Estatal, una obligació fonamental: la protecció i l’enriquiment dels béns que són es barris de sa Riba, sa Penya i la Marina. I tenint això en compte, per damunt de tot, sa solució ha de ser sa millor possible. Perque res és més important. Perque així ho diu sa Llei.

Mirant-ho des de prop, tal com es va consolidant sa solució pes Port, pot extranyar que lo millor per operativitat portuària sigui ubicar sa Confradia de Pescadors as cantil de Ponent des moll Industrial, i ses barques de Formentera a on ara hi ha sa Confradia. És es punt més allunyat de sa bocana des Port. Són es que entren i surten cada dia durant tot s’any. Però encara extranya més que es Moll de Llevant, s’insisteixi a destinar-lo a amarrar grans eslores deportives, des des Muro fins as Martell. Des de 2015 que es consolida aquesta idea, i cada any, des de finals d’agost a principis de juliol, cada any hem vist es Moll buit. Si es port es buida en s’hivern, es barris es congelen. I aquesta no pot ser, de cap de ses maneres, sa millor solució. No senyor.

Clama al cel. Clama a la mar.