Agraïment de la Associació Reis Mags

Diuen que és de ben nascuts ser agraïts, per tant, la gratitud ens ajuda a continuar endavant per valorar el compromís de tota una illa.

Aquests dies, des de l’Associació Reis Mags de Formentera, hem tornat a organitzar una nova edició de les festes de la Mare de Déu d’Agost, enguany, a la plaça de l’Església de Sant Ferran. La nostra entitat, amb una trajectòria gairebé de tretze anys, segueix més viva i activa que mai, però sobretot, continua igual de compromesa amb la nostra terra, cultura i tradició.

Aquesta festivitat s’ha recuperat després d’estar molts anys inactiva, i això ha set gràcies a l’esforç i la dedicació dels membres que formam part d’aquesta associació que, sense cap tipus d’ànim de lucre, hem volgut posar-la en valor per manifest de manera festiva, la cultura popular, les tradicions i la nostra llengua, el formenterer.

Durant els dos darrers anys, la pandèmia i les restriccions han fet que no es puguin organitzar aquestes festes tan nostres, però el compromís amb Formentera ha fet que aquest any les festes poguessin tornar al carrer per reunir-nos tant els residents com els turistes que ens visiten aquests dies.

Però aquest esforç no només ha set per part de l’entitat organitzadora. Darrere d’aquesta programació i d’aquestes activitats, hi ha treballat un gran nombre de persones que desinteressadament s’han volgut sumar a la festa per fer-ho possible. Sense ells el resultat no hi hauria set el mateix.

Per tant, volem agrair als artesans i artesanes de Formentera per donar a conèixer a través d’una mostra, l’artesania i els oficis tradicionals de l’illa, d’una manera especial a aquells que per qüestions personals o de salut no han pogut estar-hi presents. Als glosadors i glosadores, per no deixar de transmetre les cançons populars que els seus avantpassats ja cantaven. A les colles de ball pagès Es Xacoters i Es Pastorells per acompanyar-nos amb el nostre ball tradicional i als sonadors que sempre hi participen amb la sonada de gaites.

Al grup Imaràntia, per regalar-nos les seves cançons pròpies i d’altres que formen part del repertori de la cançó popular pitiüsa. Als punxadiscos Burbaia, PaDjesa i J. Casado per fer ballar tot el públic. A Sons Formentera i als seus tècnics.

Altres associacions i entitats que s’han volgut sumar, hi han set l’Associació d’Artesans de Sant Ferran per cedir les casetes per a la mostra d’artesania. A l’Associació Aspanadif i al seu punxadiscs Dj AVI, així com al grup de Formentera Baila Conmigo per fer animació i sessió de ball social-llatí a la plaça. A les parròquies de Formentera per solemnitzar la missa d’aquesta festivitat i al cor de la parròquia de Sant Ferran.

Altres col·laboradors han set les diferents empreses que ens han ajudat econòmicament com són; Macondo, Casanatalia de Carles Abellan, Fonda Pepe, Can Forn i a la Fundació Baleària.

Als mitjans de comunicació, especialment a Ràdio illa i Formentera Ràdio per fer difusió de les activitats. També volem donar les gràcies al Consell Insular de Formentera, a l’àrea de Cultura i de Patrimoni, pel seu suport i als membres de la brigada del Consell Insular de Formentera.

I per acabar, volem donar les gràcies a tot el poble de Formentera que hi ha set partícip d’una manera o una altra d’aquesta festa.

Des de l’Associació Reis Mags, continuarem amb el compromís de continuar organitzant totes aquestes activitats, per al bé comú de la societat formenterera i per mantenir viva l’associacionisme juvenil per continuar fent poble i fent illa.