Que sea casi imposible buscar alojamiento en Eivissa en las plataformas de alquiler turístico sin encontrarse con un cúmulo de irregularidades y alojamientos ilegales. En el caso de las caravanas, que sacó ayer Diario de Ibiza, lo que más llama la atención son los lugares elegidos por los anunciantes para publicar sus ofertas. Se pueden encontrar caravanas y furgonetas en lugares como la torre de sa Sal Rossa, en pleno Parque Natural de ses Salines, el Port de ses Caletes, Cala d’Hort, Cala Salada, Comte, Benirràs... y un largo etcétera. En todos ellos la acampada está prohibida, pero eso no parece que afecte a los promotores de un negocio completamente irregular.

Los robos de material deportivo en las instalaciones de Can Misses, que se han multiplicado en los últimos días. Tras la denuncia del robo a la UD Ibiza en el interior del estadio Palladium Can Misses, se ha sabido que se han producido otros asaltos en otras instalaciones, como los campos de Can Misses-2 y Can Misses-4, que han afectado también al CD Ibiza y al Patronato Municipal de Deportes.