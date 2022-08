¿Qué pasa en San Antonio?

Mi pueblo nunca ha estado peor. Me dan igual las campañas para limpiar su imagen… hay porquería que no sale ni con salfumán.

Se habla mucho del West en estos días. Más de un artículo en este mismo diario ha demostrado que sigue siendo un estercolero, empezando por las palabras de la propia directora, Cristina Martín, y continuando con el reportaje de José Miguel Romero y las reflexiones de Xescu Prats, así como de otros periodistas y colaboradores que han tenido a bien expresar su opinión, aunque a muchos les moleste.

Sin embargo, aunque el West sigue sin ser una zona agradable a la que ir a pasear con niños o tomar una copa con tu pareja, el foco de inmundicia está al otro lado, en los vergonzosos beach-clubs de la playa del Arenal. Los trapicheos se han trasladado a esa zona, para desgracia de los vecinos, igual que las inglesas grotescas que se pasean medio desnudas, o los que deciden pelearse con otros congéneres, o vomitar como salvajes el alcohol que han consumido.

Y eso que el año pasado, todavía en medio de una pandemia, Ibiza tuvo una temporada maravillosa para casi toda la hostelería. Bares y restaurantes trabajaron a toda máquina, pero con un turista educado, respetuoso, e incluso amante de la naturaleza, que no venía atraído por ninguna discoteca porque no había discotecas. Y precisamente por esta razón la Marina de Ibiza volvió a brillar. Apetecía ir a pasear, a cenar, incluso a tomar una copa a pesar de adaptarte a las restricciones y limitaciones covid.

Un año después, Ibiza es toda ella un parque temático dedicado al exceso. San Antonio ha dejado de ser una ciudad para ser una permanente discoteca, donde el poder de atracción de un par de hoteles beach club reúne a diario a unos 5.000 británicos incívicos que bien podrían haberse quedado en sus casas. Y yo me pregunto… ¿por qué esto se permite?

Necesitamos cambiar el tipo de turismo, necesitamos alejar de nuestro pueblo a toda esa gente que no hace más que hundirnos más en la miseria. No queremos turismo de excesos, ni en San Antonio ni en otros lugares de la isla. Debemos actuar ya y tomar medidas, porque si no, el perfil de turista que sí es una inversión a largo plazo va a huir espantado, porque toda la isla es un exceso en sí misma. Demasiada gente, demasiados coches, demasiados delincuentes, demasiados problemas… Al final, las personas que sí venían a disfrutar de una Ibiza hermosa, sufren las colas, la ausencia de taxis, la insalubridad en las calles, la delincuencia, la presencia de energúmenos como los que tenemos cada día en esas detestables day pool parties, etc.

¿Por qué no hay consecuencias a pesar de que quede tan claro que tantas cosas se están haciendo mal? ¿Será que los políticos están de vacaciones? ¿O será que hay gente a la que le interesa que este bucle enfermizo siga destruyendo el espíritu bohemio y multicolor que nuestra isla una vez tuvo?