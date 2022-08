No hay más que poner la palabra «mujer» en un titular para que salgan de las cavernas. A veces, ni siquiera tiene que ser tan explícito. Basta con que un texto huela ligeramente a mujer para que aflore la marabunta de testosterona. Toda la vida... Bueno, toda la Historia, desde la aparición del ser humano sobre la Tierra, contándolo y viéndolo todo desde el machitocentrismo no es suficiente. Hace apenas unos años que las páginas y el tiempo en los medios son, también, nuestros. Cuentan nuestras historias, hablan de nuestros problemas, reflejan nuestros logros, denuncian nuestra no presencia en ciertos ámbitos y ponen el foco en lo que nos amenaza. Desde nuestro punto de vista. Esto, a los neandertales del siglo XXI no les sienta bien. Basta leer los comentarios que dejan en esas noticias. El odio, la rabia, la ponzoña que destilan hacen que se te revuelva el estómago. Porque no son pocos. Y los tenemos alrededor. Convivimos con hombres que piensan que no somos más que su comparsa (por suerte también con los que comparten tu asco al leerlos). Casi objetos. Hombres a los que les sale el monstruo que llevan muy bien escondido cuando asomamos la cabeza. O cuando hablamos. Parecen normales, pero no hay como las palabras «putero» o «feminismo» para desenmascararlos. Salen en tromba, atacando, soeces, arropados por la manada. Están aquí. Parece que no, pero están aquí.