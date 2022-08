Lo de conciliar lo llevamos regular

El Consell de Ibiza va a revisar el modelo de conciliación familiar a raíz de leer la denuncia de una trabajadora en la prensa. La mujer critica que los horarios de su jornada laboral incumplen el Estatuto de los Trabajadores, al tener un bebé de pocos meses. El anuncio, en sí, es positivo porque van a intentar mejorar algo que está fallando, pero el Consell sabía de sobra su situación porque habían recibido numerosas notificaciones para solventar el problema; incluso se programó una cita con el sindicato para no llegar a juicio. Y nadie hizo nada, así que se tendrán que ver las caras en el juzgado. La mujer expone su situación y la repercusión que tiene deja en mal lugar a una institución que presume de trabajar en pro de sus empleados. Es ahí cuando se decide abordar el tema en la próxima mesa de negociación para evitar que se repita un caso así. ¿De verdad no se podía haber hecho desde el principio? ¿Era necesario que la trabajadora estuviera semanas con el corazón en un puño sin saber si iba a poder conciliar su trabajo con pasar tiempo con su bebé? ¿Nadie se paró a pensar que esta persona no es que no quisiera trabajar, sino poder compatibilizarlo todo? No soy madre, pero creo que bastantes malabares hacen las familias como para tener que ir sorteando baches que a estas alturas deberían estar tapados.