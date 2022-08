No es isla para Motomamis

Rosalía ha eligido la playa de Portitxol, en Mallorca, para grabar el videoclip de la canción del verano, ‘Despechá’. El video -para quienes no lo hayan visto- es un homenaje al verano popular, al que vemos en las reposiciones del programa ‘Ola, ola’ y que todavía se puede encontrar en las playas menos pretenciosas de la península: jornadas de sandía, de matronas sentadas en sillas plegables abanicándose, de patatillas y mejillones de lata, de pistolas de agua, colchonetas e hinchables, conchas y niños alborozados. Viendo esta celebración del placer de las cosas simples, uno se da cuenta de que rodar este videoclip en Ibiza y Formentera hubiera sido imposible. ¿Quedan playas así? Por donde yo vivo, quizás lo más parecido sea la de Pinet, o la parte des Pouetó donde vamos los locales, pero para de contar. Con los hoteles ‘only adults’, los niños están desapareciendo de las playas. Un amigo de la península a quien llevé a cala Saladeta, me dijo: «¿dónde está la gente fea? ¿Es que solo dejan pasar a los guapos?». En nuestras playas ya no caben las motomamis y su lugar se lo hemos entregado a mamarrachos que necesitan que un helicóptero les recoja de casa para ir a un chiringuito. Sociópatas, en definitiva, que lo único que tienen es dinero.