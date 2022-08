Impunidad en Ibiza, el insulto cotidiano

Soy de las que recibió con alborozo la noticia de la supuesta detención del matón de Porroig, hasta que me enteré de que ni eso, que la Guardia Civil solo le había informado formalmente de que lo estaban investigando. Como si los méritos de ese energúmeno que usa la bahía como su puerto particular con absoluto desprecio por los daños medioambientales, acosa y amenaza de muerte a los que le plantan cara o planea con la lancha a pocos metros de unos niños poniéndolos en riesgo, no fueran suficientes para obligarle a cesar su actividad de inmediato. Y ahí sigue el delincuente, que no «empresario», riéndose de todos y todo mientras las administraciones con su maraña de incompetencias llevan camino de dejarle acabar la temporada y yo no me atrevo a poner su nombre en estos papeles para que no me caiga una denuncia. Es la impunidad de siempre, y para los de siempre, que ha vuelto con la reapertura turística. La de los que destrozan nuestro medio ambiente y se lo llevan calentito porque ellos a Hacienda ni un duro, que carreteras y hospitales los paguemos otros; los que alquilan cochambres en «bosques sagrados», los que ponen pala y cemento y ya, si eso, pedirán el permiso, o no; los ‘intocables’ que atormentan con sus decibelios a los vecinos pese a las sentencias judiciales... Cada día que E.S.C. sigue en la calle, y con el negocio, nos restriega el fracaso de las instituciones y políticos que han permitido que Ibiza se haya erigido en paraíso de unos ‘piratas’ que los temen como a bufones y con razón. Es insultante.