La palanca del transporte

El transporte público en Ibiza es una mierda. No lo digo yo solo. Lo pueden preguntar por ahí. Muchos de los usuarios firmarían esta frase sin dudar. Y no se trata de echarle la culpa al gobierno actual del Consell Insular ni al conseller de turno, Javier Torres. El transporte público en Ibiza lleva siendo una mierda con gobiernos de izquierdas, de derechas y de mediocentro defensivo. Lo era cuando no había estaciones de autobuses y los vehículos paraban junto a la acera de Isidor Macabich y lo es después de que se abriera el Cetis, lo era cuando había varias empresas concesionarias y cuando se ha reducido su número. Pero sí hay responsabilidades. No es normal que en 2022 siga habiendo paradas que son un palo con un horario pegado con celo. No es normal que en muchas líneas interurbanas los pasajeros tengan que ir haciendo surf en el pasillo del bus por la escasez de frecuencias. No es normal que nunca sepas cuándo va a pasar ni si podrás subir. El conseller afirma que se han centrado en el transporte ilegal, en el intrusismo en el sector... Y está muy bien. Pero una vez activada esa palanca (siguiendo la moda futbolística), ahora habría que activar la de poner en marcha un transporte limpio, eficaz y con frecuencias suficientes. El despido del director general de transportes no lo va a arreglar.