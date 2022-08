Tan pocas luces como sentido común

Hay que reducir el consumo eléctrico. Y el de agua. Y el de recursos. Nos estamos cavando nuestra propia tumba y como no soltemos la pala acabaremos enterrados vivos en ella. Hay que parar. Algo que no cuadra con este mundo de siempre más y de siempre más rápido. Especialmente tras la pandemia. Nos cerraron la vida y ahora queremos devorarla. Aunque eso implique un lento harakiri. Hay que poner medidas. Desde los gobiernos. Y por parte de cada uno de nosotros. Con sentido común. Y coherencia. Y mano izquierda. Tres conceptos, por desgracia, caídos en el olvido. No se puede permitir que entres en un comercio y te congeles (por mucho gustito que nos dé) o que un comercio tenga las luces encendidas toda la noche (tengo uno justo delante de casa). Evidentemente. Lo que no es admisible es que los esfuerzos se le pidan siempre a los mismos. Sólo a los mismos. ¿Qué tal una normativa que realmente transforme la energía alternativa en energía principal? ¿Y sacar de las eléctricas a los ex (añadir el cargo que sea) y a los consortes de (añadir el nombre correspondiente) que juegan en contra de los ciudadanos? No. Eso no. No vaya a ser que quienes tengan que esforzarse sean los que nunca lo hacen. Así que aquí estamos, friéndonos y a oscuras para consumir tan pocas luces como algunos tienen en el cerebro.