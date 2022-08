Nadie se escapa del covid

Después de dos años y medio desde que comenzase la pandemia pensaba que a mí ya no me iba a tocar. Elogiaba mi sistema inmune, que se había mantenido firme ante las hordas de virus. Pero ya lo dijo una epidemióloga al inicio de esta pesadilla que vivimos todos en 2020: al final todos terminaremos pasando esta enfermedad, unos tardarán una semana, otros un mes o un año... Y es que, aparte de lo contagioso que es el covid, somos descuidados, incluso los más precavidos cometen errores. Y así, tocó volver a ver el mundo desde una ventana, alejados de amigos y familia. La mascarilla volvió a ser parte otra vez de la indumentaria diaria, así como el malestar que genera esta enfermedad, que parece que se queda ya en nuestro calendario de males. Una semana antes de enfermar, leí en un diario nacional que buscaban el remedio en personas ‘vírgenes’ de covid, que nunca se hubiesen enfermado. Pero y si esos que se vanaglorian de no haberse enfermado nunca realmente no estuvieron expuestos a una carga viral suficiente como para contagiarse. Quizás puedan sortear el virus un tiempo más. Pero que no se despisten. Puede que solo hayan tenido la suerte de esquivar el covid una y otra vez. O efectivamente, están hechos de otra pasta.