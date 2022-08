Esperas nocturnas

Mis dos partos fueron programados. Un día fichas en el trabajo y, al siguiente, en un hospital. Entre medio, una noche de espera. En mi caso, dos noches de verano. Horas de incertidumbre en las que la mente trata de comunicar a los cuerpos que el día D y la hora H es inminente. Pero nada, no se enteran. La madre se hace la longuis y el feto sigue atrincherado tras la barricada. No nos moverán. Y nada es como en las películas. No hay rotura de aguas en medio de la cena ni parturienta que grita agarrándose la barriga exagerada ni novio histérico que corre arriba y abajo sin acertar la puerta de salida. Despertador, ducha, canastilla bajo el brazo y contención. Sobre todo, contención. Como si una pariese cada día. Uf, qué calor. Sí, vaya veranito. Lo que nos espera…

Y lo que llega nunca acaba de ajustarse a lo imaginado. Porque la espera pare sus propios miedos, incertidumbres y anhelos. En esas pocas horas de noche da para repasar nueve meses de embarazo y años de vida. Porque lo que va a ocurrir va a cambiártela por completo. En la vigilia pliegas la libertad de ser una y extiendes unas nuevas alas. Al principio volarán torpes, lo sabes. Y oscilas entre el tremendismo y la cursilería más almibarada. No quieres imaginar, pero lo haces. ¿Cómo será tocarle? Espera preñada de vida. Pero, a veces, la espera nocturna también se preña de monstruos. Vigilias de guerras. ¿Cómo duermen o velan los que están a punto de cometer una masacre? ¿Se puede conciliar el sueño antes de dar una orden de muerte?