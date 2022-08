Ibiza, un diamante en bruto

Recientemente, inicié una búsqueda por Internet con las palabras «Eventos literarios Ibiza 2022». El primer resultado que obtuve fue «Aperturas de discotecas».

Podemos jactarnos de tener unos de los yacimientos arqueológicos más importantes no solo de las Baleares, sino de todo el Mediterráneo occidental. En la necrópolis de Puig des Molins se llevaron a cabo alrededor de 3.500 enterramientos, y en ella queda constancia de los distintos pueblos que pisaron nuestra tierra. El propio nombre de Ibiza, que se cree proviene del vocablo fenicio ibosim, ‘Isla de Bes’, nos señala su riqueza histórica. La Asociación cultural Iboshim, de hecho, nos invita mediante diferentes teatralizaciones a revivir su pasado.

La isla se ha servido del creciente turismo, en gran parte fomentado por la exquisitez de sus comidas y la belleza de sus playas, pero también por la fiesta y el desfase nocturno. La mayoría de incidentes vienen protagonizados por aquellos turistas que, lejos de visitarnos por motivos de... «interés cultural», acuden con otras intenciones. Bajo el efecto de las drogas y el alcohol, es común que lleven a cabo una práctica tan temeraria como la del balconing, que consiste en ejecutar un salto desde el balcón de un hotel hasta la piscina. Naturalmente, muchos de estos brincos han culminado en tragedia.

Con la caída del sol, llegan también los promotores de diversas discotecas que, ataviados con poco más que unas cuantas plumas, se pasean por el puerto a la vista de todo el mundo. No tengo nada en contra de la desnudez artística, pero dudo mucho que se trate de una reivindicación del naturismo.

Sin embargo, no todos los inconvenientes nacen exclusivamente de la noche. Ibiza y Formentera cuentan con la llamada posidonia, planta acuática endémica del mar Mediterráneo que alberga una gran cantidad de especies marinas y cuyas praderas han sido declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. En los últimos años, muchos yates han arrasado cientos de hectáreas de posidonia, algunos de ellos deliberadamente, y han conseguido zafarse de pagar las multas correspondientes. Por fortuna, el reciente incremento de sanciones ha contribuido significativamente a la disminución de los destrozos.

Por nuestra parte, los residentes, ya sea fuera o dentro de España, estamos destinados a responder un sinfín de preguntas ridículas, del estilo «¿Pero Ibiza cierra en invierno?». La guinda del pastel ha llegado con las recientes críticas que hemos recibido por nuestra variedad lingüística ibicenca. No hay nada que me produzca mayor placer que oír hablar, en este y en cualquier sitio, la lengua propia como reflejo de una sociedad y una cultura. En mi caso, yo la adquirí orgullosamente de mi madrina. De modo que, si usted no conoce o sencillamente no desea hablar la lengua, está en su libre derecho; pero no le corresponde censurar a quienes la ayudan a pervivir.

Quiero aclarar que no pretendo con esto iniciar una campaña para poner fin a un turismo del que Ibiza inevitablemente se nutre. No se trata de condenar automáticamente cualquier actividad de ocio. Estoy reclamando algo mucho más sencillo: respeto, por la isla y por quienes habitamos en ella.

Celia Dos Santos Hernández | Graduada en Filología Hispánica y escritora