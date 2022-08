A la vejez 'Tiktok'

Debo confesar que este artículo empezó a escribirse a raíz del vídeo de un ciudadano que cansado de sufrir el ‘acoso’ de ruido, aglomeración de coches y personas, molestias varias y otro ramillete de pastillas para el cabreo, muestra urbi et orbe el camino oscuro hacia una fiesta privada (de las muchas que hay hoy, bueno y ayer) en una Formentera con dos ‘pequeñas’ discos cerradas y con ganas de noches de fiesta que se concentran en lugares públicos (especialmente el Blue Bar, que está de moda) y privados en lugares varios de la isla (por lo de repartir insomnio a diestra y siniestra, qué considerados). El vídeo despierta alguna risa a quien no lo sufre (quede claro) hasta que de vuelta a casa, a eso de horas intempestivas, observo, más bien oigo el ruido de un altavoz, en voz alta, que ‘chumba, chumba’ a un ritmo que no me sonaba a bailable; un señor o joven, como prefieran, que en vez de cantar recitaba, con síntomas de enfado crónico, una parrafada a modo de diputado de la oposición pero con sorna de pregonero a la antigua (sin trompetilla, sana costumbre que se ha perdido).

A partir de ese momento empiezo a salir del armario de la vejez, creo que me quedé en los setenta, léase Beatles, Bruce, o los ‘jóvenes’ Sabina y Serrat (Serrat y Sabina, no sea que lean esto) y comienzo a preguntar a chicos y chicas de edades varias (18, por lo de la mayoría, 22 por lo de salidas hasta que ‘sale’ el sol y algún treintañero, experto en juergas) Me explican de pe a pa lo de las fiestas privadas donde abundan los ‘cayetanos’. Espécimen desconocida para mí (insisto en lo de la vejez) y descubro con cierta sorpresa que se trata de chicos y chicas (estas ‘cayetanas’) de buena familia, educación en colegios de habla inglesa u órdenes religiosas de la nomenclatura vaticana y que llegadas ciertas horas se desmadran, pierden la pureza exigida por cuna y se mezclan con la plebe en sitios cutres (debe ser su purgatorio)… Sin ser peyorativo, por favor, porque algunos tratan este colectivo de forma despectiva… Luego me hablan de los pihippy, que después de unos años de libertad y lucha generacional recuperan costumbres cercanas a sus orígenes y ‘pijean’ cual cayetanos por los lugares de moda. Allí se juntan unos, otros, influencers, instagramers y algunos de juventud perdida en el calendario, a ritmo de Tik-Tok con un bailable del rapero de turno… ¿No hay tik-tok de pasodoble?