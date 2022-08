Bus en Eivissa, ese unicornio

Me gustaría saber cuántos de los políticos que andan bramando en las redes sobre la bonificación del autobús en Eivissa lo usan. El otro día leía las quejas de una octogenaria sobre el servicio de Sant Antoni al aeropuerto y veía retratada la línea de Vila a es Codolar, con más de un vetusto vehículo aún sin portamaletas, pasajeros amontonados entre equipajes que se vuelcan en cada curva, y mucha roña. Esto en la lenta, ya que aunque admito que el bus exprés de Javi Torres, que solo circula en verano porque a los residentes que nos den, fue una gran iniciativa, sus horarios, que no cubren ni los primeros vuelos de la mañana ni los de la noche, me han impedido ‘disfrutarlo’ aún. A mí de poco me sirve que me pongan el autobús gratis si, con las raquíticas frecuencias, tardo menos en ir andando de Puig d’en Valls a Vila que en esperarlo, debemos levantarnos tres horas antes para llegar al trabajo, no pasa a la vuelta o hay que ir a buscar al abuelo porque dos horas después de salir del médico todavía no ha conseguido regresar a Jesús. Que los mallorquines vayan a tener temporalmente metro y tren gratuito y los ibicencos sólo descuento del bus es una discriminación como la copa de un pino, claro que sí, pero mucho menos grave que la sempiterna diferencia entre la lluvia de millones con la que el Govern riega el transporte en Mallorca y los cuatro duros mal contados, y discutidos, que traspasa al Consell para su financiación en la isla. Lo que yo he visto en las redes es a gente de PSOE, PP y muletillas que se desplaza en coche haciendo precampaña electoral a costa de la bonificación de un servicio público que para muchos ibicencos parece un unicornio, ni está ni se le espera. Por culpa de todos ellos.