Taxistas con Fronteras, la no ONG

Cinco taxistas de Vila podrían montar una ONG, pero con ánimo de lucro. O sea, una organización solidaria con ellos mismos que les haga ganar mucha pasta aunque sea a costa de pisotear a sus clientes. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro... hasta cinco taxis se negaron a atender la petición de un enfermo en Ibiza. Me lo imagino así:

Usuario: Buenos días, había pedido un taxi para ir al hospital. Estoy enfermo.

Taxi 1: Anda que voy a gastar gasolina para ir de aquí a Can Misses. Vaya usted andando que el deporte es salud.

U- Hola buenas, necesitaba un taxi para acercarme al hospital, tengo una cita importante.

Taxi 2 -Pues llame a una ambulancia.

U- Por favor, tengo que ir al hospital ahora mismo.

Taxi 3- Pues tengo que recoger a unos borrachos que salen de la discoteca, me pilla fatal.

U- Por favor, reservé un taxi y es urgente que vaya a Can Misses porque no me encuentro bien.

Taxi 4- No llevo enfermos en el coche, que me lo ponen todo perdido.

U- Se lo ruego, tengo cita con el oncólogo, ¿puede venir lo más rápido posible?.

Taxi 5- Sí hombre, voy a salir corriendo con este calor por esa minucia.