La víctima siempre en el foco

Son varias las personas que dicen que estamos generando «alarma social» con esto de los pinchazos en los locales de ocio nocturno. Que total, «no nos está pasando nada» porque ni nos inyectan droga ni nos roban ni abusan de nosotras. Como si no fuera suficiente con que un imbécil decida joderte la noche y encima hacerte sentir culpable por salir a divertirte. Como si eso no se sumara al miedo de volver sola a casa, a que el taxista espere a que abras la puerta del portal y al mensaje en el grupo de amigas diciendo que has llegado bien. Como si la punción no conllevara que un hombre haya planeado comprar la jeringuilla, esconderla y salir a buscar a su presa. Como si no tuviéramos bastante con escuchar y leer comentarios, casi a diario, sobre que vamos provocando con nuestra forma de vestir cuando, en el caso contrario, pueden ir prácticamente en pelotas y nadie dice nada. Como si la víctima tuviera la culpa de sentirse precisamente eso, culpable. Ah, espera, que otra vez estamos poniendo el foco en quien sufre en vez de hacerlo en quien daña. Yo no gestiono ningún local de ocio, pero me queda claro que no es suficiente con gritar ‘Ángela’ a un camarero cuando se están colando jeringuillas delante del personal de seguridad.