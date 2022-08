Balears es Mallorca, otra vez

Pedro Sánchez anuncia trenes gratis de Renfe. Cabreo monumental en las islas, donde o no hay tren o es de gestión autonómica, por lo que estos ciudadanos no se benefician de esta medida anticrisis pagada con los impuestos de todos. El Govern balear negocia con el Gobierno central y logra que el tren y el metro sean gratis. En Mallorca, porque en Ibiza, Menorca y Formentera el único transporte público terrestre que hay es el autobús. Así que para compensar a estas islas -donde hay mucho quejica tiquismiquis sacando siempre punta a todo y tocando las narices con eso tan cansino del centralismo mallorquín, la discriminación de las islas menores, el desigual reparto de los fondos...- buscan una fórmula para reducir el precio del autobús. Pero no será gratis sin más, como el tren y el metro en Mallorca. En el caso del autobús en Menorca, Ibiza y Formentera, el asunto se complica: para llegar a una rebaja del 70%, cada consell tendrá que pagar un 20%, dinero procedente de sus arcas. Es posible que en el Govern estén muy satisfechos de su negociación, y es muy buena para Mallorca, sin duda. Pero desde la distancia que nos separa de la isla grande lo que percibimos es que, una vez más, tanto Pedro Sánchez como el Govern cometen el error garrafal de confundir Balears con Mallorca, de considerar que lo que es bueno para los mallorquines, automáticamente lo es también para los habitantes de las otras islas. Y no, no es lo mismo que el tren y el metro sean gratis en Mallorca que los consells tengan que pagar para conseguir que el Estado financie un porcentaje de los autobuses. No es una medida compensatoria, es discriminatoria. El Govern debería recordar que no es el gobierno mallorquín, sino que tiene que velar por los intereses de los habitantes de todas las islas. En este caso, el resultado es muy decepcionante para los ibicencos, menorquines y formenterenses. Otra vez.