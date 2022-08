La bandeja ilustrada

El verano es un pozo sin fondo en historias particulares o colectivas, como es el caso. Visitando locales, con exclusivo interés gastronómico, te encuentras con todo tipo de profesional de la hostelería (de sala, me refiero. Los chefs son un espécimen aparte) Unos en sentido clásico perfectamente duchos en atender como se merece el cliente. De escuela tradicional y oficio aprendido, desde la categoría “meritorio” hasta su “cum laude” actual, a base de años y algunos cambios de empresa (de todo hay en esta viña) Muchos de ellos contando calendario para pasar a otra fase vital (jubilado) merecidamente. En un segundo escalón están los continuadores de esa vocación de servicio… que llegarán a expertos siguiendo las enseñanzas de los más veteranos… aunque me dicen que lo de la psicología de la vida, cada uno tiene su librillo. Cuántas cosas habrán visto, oído y callado en el oficio de fino observador. Cada mesa es un mundo donde se interpretan papeles que sé, o no sé, corresponden con la realidad misma (allá cada uno con su verdad envuelta en mentira). Pero hoy (quizás también antaño, pero no tanto) te encuentras con chicos veinteañeros con cierta bisoñez en el oficio (no veas los equilibrios que tienen que hacer para mantener la bandeja sin que se caigan las copas del beber).

Alegres, dicharacheros, sonrientes (en el mayor de los casos) que han abandonado su zona de confort (estudiando o buscando el trabajo adecuado a sus conocimientos) para ganarse unos euros extras (o los primeros) y gastárselos en aquello que más les plazca, como en la tómbola de la vida, donde siempre toca, si no un pito una pelota. Buceando en esa “categoría” y después de servirme unas tortitas de camarón (no en la costa gaditana) te enteras de que aquella sonrisa y de fina educación ¡por favor que se propague! pertenece a una chica licenciada en historia del arte y con dos másteres en audiovisuales. Y así una detrás de otra, la chica de la cocina es psicóloga. Pero a cierta distancia en un restaurante de la costa alicantina, suma y sigue. Entre los estudios, dos ingenierías mecánicas, una en informática… casi un nomenclátor de carreras en un pequeño espacio. Seguimos ruta hasta llegar de nuevo a Formentera y te paras a pensar en Marc, arquitecto con cierto arte (de casta le viene al galgo) en transportar platos, servir un gall de sant Pere, o crear una pirámide con esa langosta frita… todo antes de terminar el proyecto de alguna casa, que para eso ha venido al mundo.