Adivinanza

La búsqueda forma parte de lo que somos. Es una de nuestras notas más características que empuja al ser humano a conseguir grandes avances como especie. Buscamos mejorar, buscamos avanzar. Nos lanzamos a toda una serie de retos para alcanzar objetivos porque hay algo en nosotros que constantemente nos lleva a más. ¿Buscamos la Verdad? Hay una verdad empírica y falsable que nos aporta datos científicos y nos ayuda a gobernar lo visible y a poder evolucionar. Esta búsqueda de esta verdad material nos lleva a superar miles de límites ampliando conocimientos, siendo el ámbito de la medicina al que más agradecemos sus avances. Pero la Verdad no puede reducirse a lo que se mide y pesa o a descubrimientos sobre la galaxia o sobre la materia. La Verdad va mucho más allá, lo abarca todo, lo envuelve todo. La Verdad no deja de tener una dimensión que no se ve, como la tenemos tú y yo cada vez que llenamos nuestros pulmones de aire, cada vez que nos enamoramos, cada vez que sentimos. Ya Pilatos le preguntó a Jesús qué era la Verdad y este calló porque ya lo había contestado. La Verdad no es una construcción de mayorías, no es solo lo visible, no solo es cuestión de descubrimientos de la ciencia. La Verdad se nos muestra viva, con un estilo de ser concreto que le revela al hombre lo que verdaderamente es y para lo que verdaderamente está creado. La Verdad da un sentido que ordena, un horizonte que encuadra el presente, un criterio para caminar con certezas suficientes. La Verdad sin duda, nos hace libres, porque nos abre a una búsqueda que supera lo meramente externo y que se nos revela eterna. ¿Qué es la Verdad?

Daniel Martín | Sacerdote