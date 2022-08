Psicópatas al volante

Todos podemos despistarnos, conductores y peatones, en algún momento de nuestras vidas y estar a punto de atropellar a alguien o de ser atropellados. En ese preciso momento en el que te das cuenta de que has rozado la tragedia, lo único que cabe hacer es pedir perdón al perjudicado, de rodillas si hace falta, y recuperar la concentración. Todos podemos ser víctimas o culpables de un accidente. Pero hay conductores desalmados que desprecian la vida de los demás. Alguien atropelló ayer a una madre y sus dos hijos de 3 y 5 años cuando cruzaban por un paso de peatones. Les arrolló y se dio a la fuga sin pararse a ver el daño que había causado. La familia no sufrió heridas graves aunque imagino el ataque de ansiedad de la madre al ver que el coche les embestía. No es un caso aislado, son muchos quienes, tal vez con unas copas o unos tiritos de más, se largan del lugar del accidente para no ser pillados conduciendo borrachos o drogados. Otros salen zumbando porque no pagan el seguro. Esta vez no ha ocurrido una tragedia, pero, a veces, dejar a la víctima abandonada a su suerte puede suponer su muerte. La omisión de socorro es un agravante en un accidente y el castigo debe ser ejemplar. Un despiste al volante puede perdonarse, un psicópata al volante no tiene perdón.