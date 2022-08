Ibiza huele mal

No es una metáfora alusiva a las mafias que campan a sus anchas o la permisividad con que la industria del ocio persiste en sus desmanes. Lo digo en sentido literal. Ibiza apesta. Más que nunca. Vayas donde vayas, si hay densidad urbanística, depuradoras, hoteles, etcétera, en algún momento descubrirás que la brisa llega impregnada de un tufo insoportable que te empuja a marcharte corriendo.

Hace unos días, un amigo se encontraba cenando en uno de los restaurantes más lujosos de la isla, cercano al torrente de sa Llavanera. Las oleadas fétidas que inundaban la terraza eran tan intensas que impedían degustar los carísimos manjares que allí se servían. Ni siquiera fue capaz de esperar a los postres y se marchó a media cena.

En Talamanca, han vuelto los vertidos de aguas fecales, hasta el extremo de que una zona de la playa ha tenido que ser cerrada. Al parecer, ya no vale con echarle las culpas al emisario porque, tras su renovación, desemboca más lejos. Los detritos tienen otra procedencia, hasta el momento misteriosa. Y con la limpieza del tanque de tormentas que se está haciendo estos días, caminar por el puerto produce arcadas y, para colmo, las ratas se pasean por algunas calles.

En el área de hoteles y apartamentos situados al norte de la orilla de Cala Tarida, la semana pasada no había quien circulara. Una peste densa contaminaba el aire y los transeúntes se miraban unos a otros con cara de asco. No quiero ni imaginar la expresión que se les quedaría al descender hasta la orilla y encontrarse con el mar teñido de marrón, a pesar de las famosas bombas.

Incluso en es Jondal, la playa de lujo por excelencia, donde los chiringuitos se han convertido en zonas vip, la calidad del agua ha experimentado un insólito empeoramiento en cuestión de días, pasando de cristalina a cenagosa. Allí, el viento incluso trae hedores de origen incierto. Mientras tanto, los niños bucean y descubren en la arena rodajas de limón de las bebidas, toallitas y cosas peores.

Los contenedores de basura de Porroig constituyen la perfecta metáfora del panorama que aguarda por toda la isla. Allí, los montículos de desperdicios que generan los chárter son tan altos como los propios depósitos, llenos hasta los topes. Y ocurre igual en cualquier parte donde haya contenedores y papeleras, incluidas las playas. La isla ha cambiado el aroma del salitre, los pinos y los limoneros por el de la inmundicia.

Incluso Platges de Comte, nuestro más vendible paraíso, produce asco. Al final de la tarde, la arena queda sembrada de colillas, plásticos y hasta recipientes de pollos al ast, que los impresentables que se los llevan para hacer pícnic en la orilla atestada no se toman la molestia de recogerlos.

En la zona de Cala Llonga y Roca Llisa se sigue percibiendo un aire hediondo que no sabemos si procede del vertedero de Ca na Putxa o de las depuradoras, pero en ocasiones resulta insoportable. Y de la bahía de Portmany mejor ni hablar. Allí la peste a cloaca y los vertidos al mar de aguas sucias constituyen el pan nuestro de cada día. A ambos lados de la bahía hay calles por las que transitar en chanclas constituye una práctica de alto riesgo. La roña de las aceras, a causa de los excesos etílicos nocturnos, provoca que te quedes pegado al suelo.

Podríamos seguir por Platja d’en Bossa, Cala Vedella, Cala Gració, Portinatx y dar la vuelta a la isla, y nunca se agotarían los ejemplos. Lo fácil es echar la culpa a las administraciones, que están sobrepasadas y no dan abasto con todos los frentes que tienen abiertos. No se puede solucionar la falta crónica de infraestructuras de saneamiento que sufre Ibiza de la noche a la mañana. Podemos reformar las alcantarillas, renovar las depuradoras y duplicar el personal de limpieza de los ayuntamientos, pero la suciedad seguirá avanzando imparable porque cada vez somos más gente en Ibiza. El tipo de turista que nos visita, además, no contribuye a mejorar la situación, ya que muchos se comportan con una falta de civismo con la que no transigirían en la mayor parte de sus países de origen. Sin embargo, como dicen en Galicia, allá donde fueres, haz lo que vieres.

El problema es evidente: somos demasiados. Sobran docenas de miles de personas, las mismas que se marchan asqueadas y ya no volverán. Podemos seguir poniendo parches, pero la mierda, como el agua, siempre encuentra su camino. Y no solo es una cuestión de imagen turística. Esta degradación nos apena profundamente a los ibicencos que en la infancia conocimos otra isla y que ahora vemos el legado que les queda a nuestros hijos.

Otro día hablamos de carreteras, fiestas, drogas, alquileres ilegales… La peste es solo la punta del iceberg.

@xescuprats