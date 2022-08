Gratuïtat 0-3: Passes de futur

Amb la passa donada des de Consolat, el Govern de les Illes Balears, presidit per Francina Armengol, ha iniciat el camí de la gratuïtat i de la universalitat de l’educació infantil 0-3, i també ha començat el camí del compliment del pacte per l’equitat signat per la majoria de les forces progressistes. Aquesta mesura és una fita històrica a les Illes Balears, on hem passat d’un finançament de les escoletes quasi inexistent en la darrera legislatura del Partit Popular a una gratuïtat de tot un tram i el camí cap a la universalitat i la gratuïtat per a un període transcendental per a tots els infants.

Ha quedat més que demostrat que l’escolarització primerenca facilita el desenvolupament cognitiu dels infants. Per això, facilitar una escolarització a edats inicials millora la possibilitat d’èxit i facilita poder obtenir resultats acadèmics de més qualitat per a tots els nens i nenes. Aquesta mesura, doncs, és una mesura de futur, però també és una mesura d’equitat perquè facilitant la universalitat i la gratuïtat de l’escolarització a partir dels dos anys es redueixen les diferències d’oportunitats derivades de la situació socioeconòmica de les famílies.

Des del Partit Socialista portem molts anys treballant perquè aquesta mesura sigui una realitat al més aviat possible i considerem que hauria de ser un objectiu comú per a totes i tots. Invertir en la gratuïtat de l’educació infantil no és una despesa, és una inversió a llarg termini que facilita el desenvolupament dels nens i nenes i redueix la necessitat de recursos altres etapes educatives.

A més, aquesta escolarització permet facilitar la conciliació laboral i social de les famílies, cosa que resulta imprescindible per poder facilitar el desenvolupament de totes i tots, permetent, a més, el desenvolupament d’activitats econòmiques. Aquesta situació també es pot considerar de necessària equitat. Precisament les famílies més vulnerables són les que necessiten majors recursos per poder consolidar i conciliar l’activitat laboral i familiar. Per tant, aquesta mesura permetrà que aquestes famílies s’hi vegin beneficiades i puguin tenir un millor futur.

La mesura que es proposa cobrirà la gratuïtat de l’escolarització durant quatre hores, deu mesos l’any. En conseqüència, millora considerablement l’atenció educativa d’aquest alumnat i redueix les despeses de les famílies i que, a més es pot complementar amb beques de menjador, les quals als darrers tres anys s’han multiplicat per cinc.

Ben segur sentirem i llegirem crítiques des de la dreta dient que «s’arriba tard», que «no cobreix tots els serveis, que «no inclou a les escoletes que no formen part de la xarxa complementària», i un llarg etcètera. Però, des d’un primer moment, les forces progressistes, amb el Partit Socialista al capdavant, han treballat per donar aquesta primera i gran passa. Una passa, per cert, a la qual el Partit Popular sempre ha posat entrebancs: La LOMLOE, aprovada fa just vuit mesos, ha estat la primera llei d’educació que contempla aquesta etapa 0-3 com plenament educativa, cosa que ha permès avançar en la seva universalització. No obstant això, els grups de la dreta, amb el Partit Popular al capdavant, votaren en contra, desplegant tota una campanya per aturar la seva implementació i desenvolupament, tractant d’impedir que aquesta etapa educativa es vegi beneficiada de mesures com la de gratuïtat que ara s’ha implementat.

A més a més, en la legislatura anterior es va veure la necessitat d’establir un Reglament insular de guarderies i espais d’atenció infantil que establís uns estàndards de qualitat i dignitat aquests espais que, malgrat no tenir una funció educativa específica, també ajuden al desenvolupament cognitiu i afectiu dels infants. Curiosament, aquest Reglament està desenvolupant-se als Consells de Mallorca i Menorca, governats pel Partit Socialista, però al Consell Insular d’Ibiza, ni està ni sembla que estarà abans que acabi la legislatura (a Ibiza, el Partit Popular porta a l’extrem la màxima del «farem, farem» que després no fa).

Ara és el moment de la veritat, ara és el moment que el Consell Insular d’Ibiza atorgui la importància que té aquesta etapa educativa i faciliti el suport necessari per ampliar la gratuïtat als nivells 0-1 i 1-2 anys, per tal d’aconseguir arribar de manera més fàcil i més ràpida a la gratuïtat i la universalitat de l’educació infantil. El futur està arribant ara. Per tant, hem d’assegurar que aquest futur sigui de qualitat, digne i just per a totes i tots.

Enric Casanova i Peiró | Diputat per Eivissa del PSIB-PSOE al Parlament de les Illes Balears