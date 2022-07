La violencia de género no existe en Ibiza

u En Ibiza ocurre una cosa extraña con los delitos. Hay conductores borrachos y drogados, robos, agresiones, detenidos por maltratar a animales, asaltos a casas, estafadores, falsificadores... Sin embargo, parece que no hay casos de violencia de género. Curiosamente, y por una razón que desconozco pero que me gustaría saber, ni el Cuerpo Nacional de Policía ni la Guardia Civil ni las policías locales informan sobre los detenidos por agredir o amenazar a mujeres con las que tienen o han tenido una relación sentimental. De este modo, y pese a que cada semana hay arrestados por esta causa en la isla, es como si aquí no padeciéramos este gravísimo problema social. La realidad es que permanece oculto, y solo percibimos su magnitud cuando la Oficina de la Dona o el Consejo General del Poder Judicial hacen públicos sus datos, cada muchos meses. Lo que no se conoce, no existe. Los expertos coinciden en que es necesario visibilizar los problemas para sensibilizar a la población (y a las instituciones) y buscar soluciones. Antes el suicidio era un tabú del que no se hablaba; ahora son los psicólogos los que piden que se rompa este tabú, porque el silencio es una venda sobre los ojos. Estos cuerpos policiales y la Delegación del Gobierno deberían replantearse esta estrategia informativa del avestruz, que solo sirve para alentar la impunidad, esconder el problema e ignorar a las víctimas.