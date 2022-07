Un destino turístico de primer orden como Ibiza, que recibe más de tres millones de visitantes al año, no puede tener un servicio de taxis y autobuses tercermundista como el que padecemos. Las colas de centenares de personas esperando un taxi en las paradas se repiten cada verano, al igual que las quejas de los hoteleros y turistas, que tienen muchos problemas para conseguir un taxi y que incluso llegan a perder vuelos. El transporte público de taxis y autobuses no funciona en la isla y es claramente insuficiente. Es incomprensible que en el puerto no haya ninguna línea lanzadera para que los turistas de los cruceros y los pasajeros de los ferris puedan llegar a la ciudad: dependen del vehículo privado, de taxis (que no hay) o de su capacidad para caminar hasta Vila bajo un sol asfixiante, algo que aún es más penoso si arrastran equipaje. La Autoridad Portuaria se limitó a decir a final de junio que no hay ninguna empresa que se haya interesado por cubrir esta línea, que la anterior compañía suprimió en noviembre de 2020 porque era deficitaria. Ahora, una semana después de las impactantes imágenes publicadas por Diario de Ibiza de los centenares de cruceristas agolpados en es Botafoc esperando en vano un transporte, y otros muchos caminando hacia la ciudad a pleno sol (incluso uno en silla de ruedas), la APB anunció el viernes que a partir del 1 de agosto pondrá en marcha un autobús, que mantendrá hasta el 31 de octubre. La APB actúa tarde y a remolque de la indignación suscitada por esas fotos, pues este transporte debería haber estado operativo antes incluso del inicio de la temporada. Hay muchos servicios públicos que han de prestarse aunque no sean rentables, asumiendo las instituciones el coste o el déficit que acarrean. Ni el Consell ni la Autoridad Portuaria ni el Ayuntamiento pueden aceptar esta carencia, que provoca una imagen lamentable de nuestra isla. La tardanza en solucionar este problema deja en muy mal lugar la capacidad de gestión de las tres instituciones, pero especialmente negligente es el pasotismo que ha exhibido la APB.

La falta de taxis en verano y de un servicio eficiente de autobuses durante todo el año se arrastra desde hace décadas, aunque es durante la temporada turística cuando más se pone de manifiesto, con el crecimiento exponencial de la población. Sin embargo, la situación no mejora, y los responsables políticos que deberían intervenir, tampoco hacen lo suficiente. A la vista están los resultados. Declaraciones como las del primer teniente de alcalde de Ibiza, Aitor Morrás, no contribuyen a aumentar la confianza en quienes tienen en su mano mejorar el transporte público: culpa a la masificación turística de la isla y aboga por un «decrecimiento sostenible». El presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos de la ciudad de Ibiza se sube al carro y argumenta que se trata de «un problema endémico por el exceso de turismo», aunque nada dice de las resistencias del sector a someterse a los modernos sistemas de control y gestión que permitirían evitar muchos abusos y atender mejor a los usuarios. Escurrir el bulto y apuntar hacia otro lado no es el camino. Asumir que el transporte público en Ibiza es una batalla perdida y que no es posible mejorarlo, tampoco. Otros destinos turísticos similares a la isla disponen de taxis y autobuses eficientes y suficientes para atender la demanda. Y los propios taxistas deberían ser conscientes del desprestigio que rodea a su gremio en la isla, derivado del mal servicio que se presta, lo que les debería preocupar mucho, pues no han de olvidar que son un servicio público sometido a licencia y regulación de la Administración: el mal servicio y el descrédito del taxi abonan el intrusismo y que los clientes opten por el transporte pirata como último recurso. Por tanto, las asociaciones de taxistas, en lugar de torpedear los intentos de regulación legítima por parte de los ayuntamientos, deberían trabajar conjuntamente para mejorar el servicio que ofrecen a los ciudadanos. Pero además, hacen falta más autobuses para cubrir más líneas y más frecuencias, tal y como también apunta Morrás. Si quienes deben hallar soluciones a este grave problema sólo saben buscar pretextos para no hacer nada, deberían plantearse si están en el lugar correcto, tanto en las instituciones como en las patronales. El argumento de que «hay demasiados turistas» no es más que una excusa peregrina para no asumir la propia responsabilidad. DIARIO DE IBIZA